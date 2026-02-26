La morte di Domenico, 'ispezione a Bolzano in un clima molto costruttivo'

BOLZANO, 26 FEB - Hanno lasciato Bolzano gli ispettori inviati dal ministero della Salute all'ospedale per acquisire i documenti relativi alla vicenda del cuore danneggiato trapiantato al bambino di Napoli. Per due giorni gli ispettori hanno ricostruito nei minimi dettagli tutto l'iter dell'espianto e del trasporto verso Napoli dell'organo. E' stata acquisita l'intera documentazione e sono state effettuate anche delle audizioni. "L'ispezione si è svolta in un clima molto costruttivo e positivo. Da parte dell'Azienda sanitaria dell'Alto Adige è stata garantita sin dall'inizio la massima collaborazione; il chiarimento puntuale degli avvenimenti è anche nell'interesse della stessa Azienda sanitaria dell'Alto Adige. Allo stato attuale, l'Azienda sanitaria dell'Alto Adige si astiene da ulteriori dichiarazioni sui procedimenti in corso, esprimendo al contempo piena fiducia nell'operato delle autorità competenti", così una nota.