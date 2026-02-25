La morte di Domenico, ispettori del Ministero ancora a Bolzano

BOLZANO, 25 FEB - Prosegue all'ospedale di Bolzano il lavoro degli ispettori inviati dal ministero della Salute per acquisire i documenti relativi alla vicenda del cuore danneggiato trapiantato al bambino di Napoli. Gli ispettori sono arrivati al nosocomio intorno alle ore 15 per ricostruire nei minimi dettagli tutto l'iter dell'espianto e del trasporto verso Napoli dell'organo. Per questo viene acquisita la l'intera documentazione e vengono effettuate anche delle audizioni. Vista la sua complessità il lavoro potrebbe protrarsi fino a domani.