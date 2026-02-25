Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

La morte di Domenico, ispettori del Ministero ancora a Bolzano

AA

BOLZANO, 25 FEB - Prosegue all'ospedale di Bolzano il lavoro degli ispettori inviati dal ministero della Salute per acquisire i documenti relativi alla vicenda del cuore danneggiato trapiantato al bambino di Napoli. Gli ispettori sono arrivati al nosocomio intorno alle ore 15 per ricostruire nei minimi dettagli tutto l'iter dell'espianto e del trasporto verso Napoli dell'organo. Per questo viene acquisita la l'intera documentazione e vengono effettuate anche delle audizioni. Vista la sua complessità il lavoro potrebbe protrarsi fino a domani.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
BOLZANO

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario