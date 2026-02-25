La morte di Domenico, gli ispettori del Ministero all'ospedale di Bolzano

BOLZANO, 25 FEB - Sono arrivati, lontano dalle telecamere, all'ospedale di Bolzano gli ispettori inviati dal ministero della Salute per acquisire i documenti relativi alla vicenda del cuore danneggiato trapiantato al bambino di Napoli. La scorsa settimana gli ispettori avevano già svolto le stesse procedure al Monaldi di Napoli. Per quanto riguarda invece l'inchiesta della Procura di Napoli, il Nas di Trento ieri si era recato all'ospedale bolzanino per una serie di accertamenti. I militari si sono fatti consegnare l'elenco di tutto il personale, di tutti i livelli professionali, coinvolto nell'intera procedura di espianto e trasporto del cuore.