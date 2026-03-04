La morte di Domenico, esposto all'ordine dei medici per Oppido e Farina

NOLA, 04 MAR - Due esposti all'ordine dei medici di Cosenza e Benevento sono stati inoltrati dallo studio dell'avvocato Francesco Petruzzi, che rappresenta la famiglia del piccolo Domenico. Lo ha affermato lo stesso avvocato parlando con i giornalisti dinanzi al duomo di Nola. L'esposto, precisa il legale, è solo nei confronti di due medici - i dottori Oppido e Farina - ed è relativa alla "mancata comunicazione dell'esito dell'intervento". Un fatto, a giudizio di Petruzzi, che va sanzionato disciplinarmente.