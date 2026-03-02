La morte di Domenico, domani incidente probatorio e autopsia

NAPOLI, 02 MAR - E' in programma domani l'incidente probatorio e l'autopsia sul corpo del piccolo Domenico, morto all'ospedale Monaldi. Lo rende noto l'avvocato Francesco Petruzzi. "Non è detto - ha aggiunto - che il funerale si faccia mercoledì, l'obiettivo è di liberare la salma del piccolo Domenico ma per quello dobbiamo attendere domani".