La morte di Domenico, accolta istanza ricusazione perito Rinaldi
NAPOLI, 02 MAR - "E' stata accolta l'istanza di ricusazione del professor Mauro Rinaldi, uno dei tre periti nominati nel collegio incaricato di procedere con l'incidente probatorio per la morte del piccolo Domenico all'ospedale Monaldi di Napoli". Lo rende noto l'avvocato Francesco Petruzzi dopo l'incontro con il gip Mariano Sorrentino. Al suo posto è stato nominato il professor Ugolini Livi di Udine.
