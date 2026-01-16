La moglie conferma i maltrattamenti dell'ex presidente Fdi Vettori

BOLZANO, 16 GEN - La moglie di Carlo Vettori, l'ex presidente del consiglio comunale di Bolzano in quota FdI, è stata sentita oggi dal pm Graziano Berti nell'ambito dell'indagine per maltrattamenti in famiglia a carico dell'uomo. "La mia assistita ha confermato quanto dichiarato in fase di querela. Non si è trattato di una problematica sistematica e continua però gli episodi sono stati innumerevoli, l'ultimo dei quali è stato scatenato da una crisi di gelosia del tutto immotivata in quanto si era già raggiunto un accordo per la separazione" ha riferito ieri l'avvocato della donna, David Biasetti. La moglie di Vettori ha riferito di una ventina di episodi di presunti maltrattamenti, alcuni di gravità minore, accaduti nel corso degli anni. Nel corso dell'incidente probatorio è stato sentito, in un contesto protetto, anche il figlio minorenne della coppia. Vettori in passato è stato consigliere provinciale della Lega e poi, dopo l'uscita dal Carroccio, commissario di Forza Italia, prima di passare al partito di Giorgia Meloni. Lo scorso 22 ottobre la procura del capoluogo altoatesino ha chiesto al gip la convalida del provvedimento dell'allontanamento d'urgenza di Vettori dalla sua casa familiare, come disposto dalla questura. Il giudice ha accolto la richiesta di allontanamento e del divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dai famigliari di Vettori con il divieto di comunicare con qualsiasi mezzo con i figli e la compagna. Ha, inoltre, disposto l'applicazione del braccialetto elettronico. "Non sono un violento, non ho mai alzato un dito nei confronti di nessuna donna, tantomeno sulla madre dei miei figli", si era difeso Vettori, che si era dimesso da presidente, pur rimanendo consigliere, e sospeso anche dal partito. Sull'indagine era intervenuto anche l'avvocato Gabriele Repetto, difensore di Vettori: "La vicenda riguarda una lite familiare di natura privata, priva di qualsiasi forma di aggressione fisica o violenta". L'esponente di Fratelli d'Italia è attualmente ancora sottoposto alla misura del braccialetto elettronico.