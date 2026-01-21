La ministra della Giustizia Usa a Minneapolis: 'Nessuno è sopra la legge'

NEW YORK, 20 GEN - La ministra della Giustizia Pam Bondi a sorpresa a Minneapolis. "Nessuno è al di sopra della legge", è il messaggio che Bondi ha lanciato dopo che il suo dipartimento ha notificato ad almeno cinque democratici dello stato - inclusi il governatore Tim Walz e il sindaco Jacob Frey - di essere sotto indagine per aver "cospirato per ostacolare le migliaia di agenti federali presenti nello stato dallo scorso mese alla ricerca di immigrati clandestini".