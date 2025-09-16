Giornale di Brescia
La mamma di Willy, emozionatissima,importante Mattarella sia qui

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella visita la Biblioteca Comunale di Colleferro (foto di Francesco Ammendola - Ufficio per la Stampa e la Comunicazione della Presidenza della Repubblica)
Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella visita la Biblioteca Comunale di Colleferro (foto di Francesco Ammendola - Ufficio per la Stampa e la Comunicazione della Presidenza della Repubblica)
ROMA, 16 SET - Questa cerimonia "a cinque anni" dalla morte di Willy "alla presenza del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella è stata importante". Così Lucia Monteiro Duarte, intercettata dai cronisti al termine della cerimonia a Colleferro a cinque anni dell'uccisione di Willy. "Ero emozionantissima e credo che si sia visto", ha aggiunto parlando della commozione avuta durante il discorso fatto alla presenza del Capo dello Stato. "Siamo qui nel quinto anniversario perchè non vogliamo dimenticare. Fa bene Colleferro a far memoria di Willy a proporla all'attenzione dei giovani e della comunità. La storia di una comunità è segnata da eventi felici e da lutti e lacerazioni e sacrifici che scuotono le coscienze, Willy è un italiano esemplare per questo è stato insignito alla memoria della medaglia d'oro al valor civile in riconoscimento del suo gesto di coraggio e altruismo a lui il ricordo e dolore di tutti", ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel suo intervento.

