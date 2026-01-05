La mamma di Giovanni Tamburi 'Meloni mi è stata vicina'

BOLOGNA, 05 GEN - "Ringrazio tutti quelli che mi sono stati vicini E ringrazio tantissimo Giorgia Meloni, mi è stata vicina personalmente, dandomi tutto il suo appoggio come se fossi stata sua sorella. Da mamma a mamma, da cuore a cuore". Così, intervenendo telefonicamente alla trasmissione televisiva di Mediaset, 'Zona bianca', Carla Masiello, la mamma di Giovanni Tamburi, il 16enne bolognese vittima della strage di Crans-Montana, in Svizzera. "Voglio ringraziare per la grande umanità il cardinale Zuppi, l'onorevole Lucia Borgonzoni e - ha ribadito - la nostra presidente del Consiglio: ha avuto un'umanità incredibile. Mi ha chiamata personalmente, aveva la voce rotta dal pianto. Si sentiva la sua sofferenza come mamma. Mi ha veramente commossa e mi è stata vicina come non mai".