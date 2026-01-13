La maestra nella casa famiglia dei bimbi del bosco, speriamo nel ricongiungimento

VASTO, 13 GEN - "Speriamo nel ricongiungimento, è sempre bello". Queste le prime parole della maestra che oggi ha assunto ufficialmente l'incarico di insegnante dei tre figli della coppia anglo-australiana che viveva nel bosco. La docente, in pensione, è arrivata questa mattina nella casa famiglia dove risiedono da quasi due mesi i minori, insieme con la mamma (ospitata in un piano diverso), per cominciare il percorso di scolarizzazione, una delle criticità emerse nella sentenza con cui i giudici del Tribunale dei minorenni dell'Aquila hanno sospeso la responsabilità genitoriale e il conseguente allontanamento dei bambini dal casolare nel bosco. "Abbiamo cominciato, belle sensazioni - le parole della maestra -. I bambini sono tranquilli. Avevo dato una disponibilità e quando si aiuta una persona la si aiuta secondo quanto ti dicono. C'è troppo rumore su questa vicenda".