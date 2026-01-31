'La madre di Mamdani citata nei documenti di Epstein'

NEW YORK, 31 GEN - Mira Nair, la madre del sindaco di New York Zohran Mamdani, è citata nei documenti relativi a Jeffrey Epstein pubblicati dal Dipartimento di Giustizia. Una email dell'ottobre 2009 dell'addetta alle relazioni con la stampa Peggy Siegal si faceva infatti riferimento a una festa a casa di Ghislaine Maxwell per la proiezione di "Amelia", diretto da Nair. All'evento - riporta il New York Post - erano presenti anche Bill Clinton e Jeff Bezos.