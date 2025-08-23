Giornale di Brescia
La Luna sulla Costa dei Trabocchi è 'foto del giorno' Nasa

PESCARA, 23 AGO - La Luna piena nella rete. Questo il titolo della suggestiva foto che la Nasa ha scelto come 'foto astronomica del giorno' e pubblicata sul sito ufficiale dell'agenzia spaziale statunitense. Lo scatto immortala la rete da pesca del Trabocco di Punta Tufano, nel Chietino, che raccoglie al suo interno la luna purpurea che sorge sul mare. L'immagine, realizzata lo scorso 9 agosto e pubblicata oggi dalla Nasa, porta la firma di Marco Bellelli, medico di Lanciano con la passione per la foto e l'astronomia.

PESCARA

