'La Lanterna' di Genova è il 'faro dell'anno 2024'

ROMA, 03 LUG - "La Lanterna" di Genova è stata insignita del prestigioso titolo di "Faro dell'anno 2024" durante il "Waton day 2024", evento internazionale sulla sicurezza e sui segnalamenti marittimi organizzato da IALA (International Association of marine aids to navigation and lighthouse authorities) in collaborazione con la Marina Militare. Lo storico simbolo della cultura marinaresca della Superba e dell'Italia è gestito e manutenuto dalla Marina Militare attraverso il Servizio Fari e Segnalamenti Nazionale: il riconoscimento ottenuto premia non solo l'importanza storica e culturale del Faro, ma anche il ruolo fondamentale svolto dalla Forza Armata per la sicurezza della navigazione marittima. La Lanterna, uno dei fari più antichi e iconici del mondo, continua a svolgere il suo compito di guida per i naviganti con efficienza e dedizione, un "faro 'vivente' - come lo ha definito il direttore Fari e Segnalazioni, capitano di vascello Angelo Patruno - che continua a illuminare le rotte marittime e a garantire la sicurezza dei nostri mari". "Sicuramente il riconoscimento riempie d'orgoglio noi tutti - ha sottolineato -. La Lanterna rappresenta un'eccellenza Italiana, un simbolo della lunga tradizione marittima del nostro Paese. La Marina Militare, custode di queste tradizioni, è responsabile dal 1911 della gestione e manutenzione della Lanterna e dei Fari e di numerosi segnalamenti marittimi lungo tutta la costa italiana attraverso il Servizio Fari e Segnalamenti Nazionale. Inserita all'interno del ramo logistico della Forza Armata, la 'Direzione Fari e Segnalamenti' opera quotidianamente su tutto il territorio grazie al lavoro di personale militare e civile del Ministero della Difesa, tra cui i 'faristi', primi garanti dell'efficienza dei segnalamenti".