La ingaggia come ragazza immagine poi la droga e ne abusa

ROMA, 24 GEN - L'avrebbe drogata e poi avrebbe abusato di lei in un parcheggio nei pressi di un locale. La polizia ha fermato ieri un uomo di 36 anni originario del Perù accusato di violenza sessuale. La vittima è una 20enne che l'uomo avrebbe ingaggiato come ragazza immagine in un locale di via Tiburtina a Roma. L'uomo, secondo quanto denunciato dalla ragazza, la notte tra l'11 e il 12 ottobre le avrebbe fatto bere un drink nel locale e poi avrebbe abusato di lei.