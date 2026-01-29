Giornale di Brescia
La Guardia di finanza sequestra un arsenale nella Piana di Gioia Tauro

REGGIO CALABRIA, 29 GEN - Nove pistole semi-automatiche, quattro a tamburo e tre pistole mitragliatrici alcune delle quali dotate di silenziatori e con matricola abrasa. E' un vero e proprio arsenale quello che ha scoperto e sequestrato il Comando provinciale della Guardia di finanza di Reggio Calabria. Il deposito di armi si trovava in un'area isolata e di difficile accesso della Piana di Gioia Tauro. L'operazione è scaturita da un'attività di controllo economico del territorio - spiegano gli investigatori - nel corso del quale una pattuglia di militari ha notato in una zona rurale un fusto di plastica seppellito la cui parte superiore, a causa delle forti piogge, affiorava dal terreno. Notevole la capacità di fuoco dell'arsenale sequestrato, che comprendeva una mitragliatrice Uzi di fabbricazione israeliana e due pistole mitragliatrici Skorpion.

Argomenti
REGGIO CALABRIA

