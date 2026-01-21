Giornale di Brescia
La Groenlandia diffonde un opuscolo di consigli 'in caso di crisi'

NUUK (GODTHÅB), 21 GEN - Il governo groenlandese ha presentato un nuovo opuscolo che fornisce consigli alla popolazione in caso di "crisi" sul territorio. Questo documento è "una polizza assicurativa", ha dichiarato il ministro dell'Autosufficienza, Peter Borg, durante una conferenza stampa a Nuuk, la capitale groenlandese. "Non ci aspettiamo che sia necessario ricorrervi", ha sottolineato.

NUUK (GODTHÅB)

