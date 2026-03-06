Giornale di Brescia
La Grecia schiererà una batteria Patriot a difesa della Bulgaria

ROMA, 06 MAR - La Grecia schiererà una batteria Patriot per proteggere la Bulgaria: lo annuncia il ministro della Difesa Nikos Dendias, stando a quanto riportano i media greci. Il sistema di difesa sarà disposto "nelle prossime ore, in una zona adeguata, all'interno della parte settentrionale del territorio greco", ha fatto sapere il ministro, aggiungendo che una coppia di caccia F-16 si trasferirà in un aeroporto della Grecia settentrionale, "con il compito esclusivo di fornire ulteriore copertura alla Bulgaria". I Patriot sono un sistema missilistico guidato terra-aria in grado di colpire sia velivoli che missili balistici e sono considerati uno dei più importanti dispositivi di difesa aerea.

