La Giordania conferma la partecipazione ai raid Usa in Siria

AMMAN, 20 DIC - La Giordania conferma la partecipazione ai raid in Siria condotti dagli Stati Uniti, a colpi di caccia, elicotteri e artiglieria, che hanno centrato "oltre 70 obiettivi dell'Isis" nel Paese. L'operazione è stata "concepita per impedire alle organizzazioni estremiste di sfruttare queste aree come basi di partenza per minacciare la sicurezza dei Paesi vicini alla Siria", recita una nota dei militari di Amman.