Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

La Giordania conferma la partecipazione ai raid Usa in Siria

AA

AMMAN, 20 DIC - La Giordania conferma la partecipazione ai raid in Siria condotti dagli Stati Uniti, a colpi di caccia, elicotteri e artiglieria, che hanno centrato "oltre 70 obiettivi dell'Isis" nel Paese. L'operazione è stata "concepita per impedire alle organizzazioni estremiste di sfruttare queste aree come basi di partenza per minacciare la sicurezza dei Paesi vicini alla Siria", recita una nota dei militari di Amman.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
AMMAN

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario