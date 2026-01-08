Giornale di Brescia
La Germania nel gelo. A Berlino -9 gradi, è caos neve ad Amburgo

BERLINO, 08 GEN - La Germania è colpita da un'ondata di gelo: i berlinesi si sono svegliati in una città da giorni imbiancata, in cui la temperatura tocca i -9 gradi centigradi, mentre Amburgo è finita nel caos a causa delle tormente di neve. Nella città anseatica i trasporti pubblici sono colpiti da forti disagi, bus e metropolitane circolano a ritmo irregolare e tutte le scuole resteranno chiuse domani, a causa di previsioni allarmanti. Previsto lo stop alle lezioni, venerdì, anche a Brema. I media locali rilanciano l'allerta media, mettendo in guardia dai rischi, anche a causa delle lastre di ghiaccio.

