La GdF di Lodi scopre due star di Onlyfans che hanno evaso 250mila euro

LODI, 16 GEN - La Gdf di Lodi ha concluso le indagini fiscali nei confronti di due star di Onlyfans riuscendo a ricostruire i loro guadagni pari, nel tempo, a oltre 250.000 euro, derivanti dalla diffusione di contenuti sul web, senza che fossero dichiarati al fisco. Le due influencers, attraverso la piattaforma, hanno percepito proventi derivanti da canoni mensili di abbonamento dei propri followers e ricevuto "donazioni" via bonifico bancario sui propri conti correnti senza mai dichiararli. I guadagni che non sarebbero stati dichiarati al fisco sono stati incassati dal 2021 al 2025. Le contestazioni riguardano l'evasione di imposte dirette e dell'Iva e anche dell'ethic tax che riguarda l'attività di produzione, distribuzione e vendita di materiale pornografico.

LODI

