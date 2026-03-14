La fuga dalla strada di Elena, da Foggia a Firenze con un uomo

FOGGIA, 14 MAR - L'uomo con cui si era allontanata volontariamente lo aveva conosciuto a Foggia lo stesso giorno in cui ha fatto perdere le sue tracce. Elena Rebeca Burcioiu, la 21enne rumena che tutta Italia stava cercando dal 2 marzo scorso è stata trovata ieri sera in strada a Firenze con un connazionale poco più grande di lei e col quale era andata via a bordo di una Bmw nera. La sua amica, che ne ha denunciato la scomparsa e ha detto agli investigatori che lei ed Elena si prostituivano insieme, l'aveva vista l'ultima volta andare via con lui. Le ricerche sono finite ieri sera quando proprio Elena e il giovane connazionale hanno fermato una volante della polizia nei pressi dello stadio di Firenze: Elena ha assicurato di stare bene e di voler stare con lui, mettendo fine ad un mistero durato 12 giorni. Fino a tarda notte è stata sentita dagli investigatori secondo i quali non c'è alcun dubbio sulla volontarietà dell'allontanamento ribadito in più occasioni alla polizia dalla ragazza. Ancora in corso di ricostruzione tutti i suoi spostamenti ma, a quanto si apprende, i due erano a Firenze già da qualche giorno e sarebbero anche andati in discoteca. Le ricerche di Elena Rebeca erano partite la sera stessa del 2 marzo. La polizia di Foggia aveva subito ritrovato il suo telefono cellulare che, probabilmente, Elena Rebeca aveva abbandonato in strada per non farsi rintracciare. Per strada era stato ritrovato anche il suo giubbotto.