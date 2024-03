La Francia dice addio all'ammiraglio Philippe de Gaulle

PARIGI, 13 MAR - L'ammiraglio Philippe de Gaulle, figlio primogenito del generale de Gaulle, eroe della resistenza francese durante l'occupazione nazista ed ex presidente dellal Repubblica, è morto a Parigi all'età di 102 anni. Il governo ha annunciato un omaggio nazionale in suo onore, la prossima settimana agli Invalides, ed una pioggia di messaggi sono arrivati da tutte le autorità del paese, che ne hanno ricordato il "coraggio" e "l'impegno" per la Francia. "E' morto nella notte all'Istituzione nazionale des Invalides, dove era residente da due anni", ha reso noto in mattinata il figlio, Yves de Gaulle. L'ammiraglio era nato il 28 dicembre 1921 a Parigi, era stato allievo della Scuola navale ed era entrato nel 1940 nelle Forze navali della Francia libera. "Philippe de Gaulle aveva anticipato l'appello del padre per entrare nella Resistenza - ha ricordato il presidente Emmanuel Macron in un messaggio su X - Marinaio, ammiraglio, senatore, era sempre all'appuntamento con il coraggio e l'onore. Un secolo di coraggio francese". Philippe de Gaulle aveva partecipato come ufficiale di Marina alle campagne nell'Atlantico del nord, prima di arrivare in Francia nel 1944 e partecipare alla Liberazione del paese dai nazisti. Fu inviato per portare l'ordine di resa ai tedeschi barricati nell'Assemblée Nationale. Alla fine della guerra, seguì la carriera aeronavale, fu inviato in guerra in Indocina e partecipò alla guerra d'Algeria. Tenente di vascello nel 1948, capitano di corvetta nel 1956, ammiraglio nel 1980, mise fine alla carriera militare due anni dopo. Fu quindi senatore eletto a Parigi fra il 1986 e il 2004 per i neogollisti. Negli ultimi anni si era consacrato alla conservazione della memoria del padre, pubblicando diverse opere fra cui "De Gaulle, mio padre".