La foto di una famiglia di migranti separata dall'Ice vince il World Press Photo

AMSTERDAM, 23 APR - Una foto di una famiglia di migranti in lacrime, separata dall'Ice (U.S. Immigration and Customs Enforcement), ha vinto oggi il primo premio al World Press Photo 2026. L'immagine, scattata dalla fotografa americana Carol Guzy dell'agenzia di stampa statunitense Zuma e dell'iWitness Institute per il Miami Herald, mostra il momento straziante in cui Luis, un migrante ecuadoriano, viene arrestato e separato dalla moglie Cocha e dai figli dopo un'udienza presso il tribunale dell'immigrazione di New York il 26 agosto 2025.