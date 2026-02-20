La foto di Andrea sotto shock domina i media in Gb, allarme per la monarchia

LONDRA, 20 FEB - E' l'immagine del viso dell'ex principe Andrea con l'espressione stravolta, dopo il rilascio seguito ieri sera al fermo di 12 ore cui il fratello di re Carlo III è stato sottoposto dalla polizia britannica che lo indaga nell'ambito in relazioni ai rapporti con il defunto finanziere pedofilo americano Jeffrey Epstein, a dominare oggi tutte le prime pagine dei giornali del Regno: uniti, dalla stampa più autorevole a quella più sensazionalista, a sottolineare l'arresto del terzogenito di Elisabetta II come un evento sismico di portata storica, a puntare il dito contro di lui - tuttora sulla carte ottavo per diritto di sangue nella linea di successione alla corona - e a proiettare ombre allarmanti sullo stesso futuro della monarchia. Fra i tabloid spicca il titolo irridente del Sun sotto la foto di Andrew Mountbatten-Windsor colto dai flash con gli occhi sbarrati mentre rientra a casa dopo l'arresto nel giorno del 66esimo compleanno e il rilascio: "Ora suda". Un riferimento all'improbabile alibi che l'ex duca di York aveva tirato fuori - sostenendo d'aver sofferto in passato di una sindrome che gli avrebbe impedito di sudare, contratta ai tempi della sua missione di guerra nel conflitto con l'Argentina per le isole Falkland-Malvinas - durante un'intervista-boomerang alla Bbc del 2019 per contestare le accuse di Virginia Giuffre, una delle vittime del giro di giovani sfruttate da Epstein e da Ghislaine Maxwell a beneficio proprio o di amici ricchi e potenti, che denunciava d'essere stata indotta ad avere rapporti sessuali con lui a 17 anni almeno tre volte. E ricordava come Andrea "sudasse copiosamente". Molti giornali, dal Guardian al Mail puntano invece sulle parole con cui re Carlo sembra aver preso definitivamente le distanze dal fratello, limitandosi a sottolineare dopo il fermo che "la legge deve fare il suo corso". Parole che non impediscono peraltro ad alcuni commentatori di evocare gli imbarazzi e i rischi che il sovrano 77enne ha ancora di fronte, mentre le indagini potrebbero far emergere ulteriori dettagli sulle coperture garantite in passato dalla famiglia reale al reprobo. Imbarazzi che secondo qualcuno potrebbero suggerire prima o poi a Carlo un passo indietro a beneficio del suo primogenito ed erede al trono William, presentato da una parte dell'establishment come inflessibile sul destino di Andrea: almeno negli ultimi tempi.