La Fontana di Trevi illuminata con le bandiere di Francia e Italia

ROMA, 29 GEN - A tre giorni dalla novità che introdurrà il ticket di 2 euro per i turisti, la Fontana di Trevi si illumina con le bandiere dell'Italia e della Francia, per le celebrazioni del settantesimo anniversario del gemellaggio tra Roma e Parigi, alla presenza dei sindaci delle due capitali, Roberto Gualtieri e Anne Hidalgo. Areti, società del gruppo Acea, ha infatti installato 7 videoproiettori laser 15k con ottiche adeguate per la proiezione delle due bandiere in videomapping sulla facciata del monumento. "E' una giornata di amicizia e vicinanza. Cultura, ambiente e giustizia sociale sono gli argomenti che ci uniscono e su cui Roma e Parigi lavorano insieme", ha detto Gualtieri. Mentre la sindaca francese Hidalgo si è detta incantata dallo straordinario lavoro di trasformazione della Capitale italiana.

