La Flc Cgil compie vent'anni, evento a Roma

ROMA, 13 APR - La Flc Cgil compie vent'anni dalla sua costituzione e promuove, il 14 e il 15 aprile, due giornate di confronto sulla conoscenza come bene comune e come fondamento della partecipazione democratica. L'evento, dal titolo L'Utopia Necessaria - Conoscenza e Democrazia nell'Era dell'Intelligenza Artificiale si terrà presso l'Aula Magna del Dipartimento di Studi Umanistici dell'Università degli Studi Roma Tre. La prima giornata sarà dedicata alla conoscenza come potere collettivo." Scuola, Università, Ricerca e Alta formazione sono i luoghi in cui si costruiscono gli strumenti critici che rendono possibile una cittadinanza consapevole, il controllo democratico delle decisioni, il diritto di scegliere e di dissentire. In un contesto segnato dalla precarizzazione del lavoro in questi settori, dalla riduzione degli investimenti pubblici e dalla crescente mercificazione del sapere, difendere la Conoscenza significa difendere la democrazia stessa", rende noto il sindacato. La seconda giornata affronterà il nodo decisivo della conoscenza nell'era dell'intelligenza artificiale. Per il sindacato di categoria: "Senza consapevolezza, trasparenza e diritti, l'IA rischia di allontanare le persone dalle scelte che le riguardano. Governare l'innovazione diventa quindi una questione democratica centrale". Molti gli ospiti che arricchiranno il programma della due giorni. Tra questi, nella prima giornata, Mugwena Maluleke, presidente del sindacato internazionale dell'Istruzione, la politologa Nadia Urbinati, Tomaso Montanari, Donatella Della Porta, l'Arcivescovo Vincenzo Paglia oltre che il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini. Il 15 daranno il loro contributo Sergio Bellucci, Teresa Numerico, l'artista digitale Igor Imhoff, Daniele Bonacorsi, Christian Raimo, Antonio Carcaterra. Concluderà i lavori la segretaria generale della FLC CGIL, Gianna Fracassi.