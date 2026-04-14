La fisica quantistica esce dai laboratori, oggi è il Quantum Day

ROMA, 14 APR - Dalla Finlandia al Vietnam, passando dal Brasile al Ghana: sono decine i Paesi in tutto il mondo in cui oggi si festeggia la Giornata mondiale del Quantum, un evento per raccontare attraverso arte, conferenze, spettacoli e laboratori didattici il nuovo mondo di tecnologie quantistiche. In Italia il centro delle iniziative sarà Napoli, in occasione del terzo congresso del National Quantum Science and Technology Institute, con eventi per le scuole e l'apertura di una mostra d'arte. "La fisica dei quanti esce dai congressi di fisica e dai nostri laboratori e oggi è alla base di una vera e propria rivoluzione tecnologica", ha detto all'ANSA Fabio Beltran, coordinatore nazionale di Nqsti, il consorzio nato grazie ai fondi Pnrr con lo scopo supportare la ricerca italiana nelle tecnologie quantistiche e favorire la nascita di aziende e startup nel settore. Proprio per raccontare a tutti l'importanza delle tecnologie quantistiche il 14 aprile si festeggia in tutto il mondo, oltre 65 Paesi, il World Quantum Day e in Italia le iniziative saranno concentrate a Napoli a partire da un webinar divulgativo e una serie di eventi per ragazzi e ragazze delle scuole superiori. Poi dal 15 al 26 aprile negli spazi della Santissima Communty Hub sarà possibile visitare la mostra Quant'Arte Festival: un viaggio tra arte e fisica quantistica all'insegna della contaminazione, visione, creatività ed espressione che racconta questa affascinante disciplina attraverso il linguaggio dell'arte. Una mostra in cui si esplora il dialogo tra arte, tecnologia e società contemporanea, già ospitata a Milano nel 2025, che ora si arricchisce di nuove opere tra cui un contributo di Michele Iodice.