La figlia di Kim Jong-Un fotografata mentre spara con una pistola

PECHINO, 12 MAR - I media della Corea del Nord hanno diffuso un'immagine della figlia adolescente del leader Kim Jong-Un mentre spara con una pistola, poche settimane dopo che alcune foto l'avevano ritratta mentre sparava con un fucile. Le istantanee alimentano le speculazioni sul fatto che sia stata scelta come erede. La figlia adolescente di Kim, Ju Ae, è apparsa in primo piano nelle foto di Stato pubblicate per celebrare la fase conclusiva del congresso del Partito dei Lavoratori, il principale partito al potere nel Paese, che si è tenuto il mese scorso. Da tempo è considerata la prossima alla guida del Paese, una percezione alimentata da una serie di recenti apparizioni di alto profilo, nonché da una rara immagine diffusa alla fine del mese scorso che la ritrae mentre spara con un fucile in un poligono di tiro. I media statali di Pyongyang hanno diffuso un'immagine di Ju Ae che spara con quella che sembra una pistola con un occhio chiuso, mentre dalla canna dell'arma fuoriescono delle fiamme. Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa ufficiale di Pyongyang, la Korean Central News Agency, la giovane stava partecipando insieme al padre a un evento in una "grande fabbrica di munizioni" che produce nuove pistole e altre "armi leggere portatili". Le immagini dei media statali mostrano i due, vestiti con giacche di pelle abbinate - spesso considerate un simbolo di potere in Corea del Nord - mentre vengono informati dai funzionari durante l'ispezione della struttura.