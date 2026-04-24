La famiglia nel bosco diventa una favola ispirata alla storia vera

VASTO, 24 APR - Il caso della 'famiglia nel bosco' diventa una favola: a firmarla, Leonora Carusi, la figlia dell'ex ristoratore di Ortona, proprietario del casolare nel bosco di Palmoli, dato in comodato d'uso gratuito a Nathan, papà dei bambini allontanati dai genitori e trasferiti nello scorso novembre in una casa famiglia su ordine del Tribunale per i minorenni dell'Aquila. La pubblicazione, dal titolo 'La famiglia nel bosco - un libro ispirato a una storia vera', racconta le vicende di tre bambini che, seppur allontanati dalla famiglia, riescono a tornare a vivere insieme ai genitori. E' stato pubblicato il 21 aprile scorso da Feltyde Editore ed è già disponibile. "E' un libricino per grandi e piccini con il lieto fine che aspetto con tanta speranza si avveri anche nella realtà - dichiara all'ANSA Leonora Carusi -.È nato perché a Natale mi era stato consegnato in forma anonima un libricino simile che era piaciuto tanto e, in tanti mi avevano chiesto di pubblicarlo. Così ho preso spunto da quelle pagine, ho scritto il libro e fatto i disegni. Spero sia un altro modo per mantenere alta l'attenzione nei loro confronti. Se dovesse apportarmi benefici economici vorrei aiutarli".