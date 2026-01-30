Giornale di Brescia
La facciata del Senato si illumina di blu per le vittime civili delle guerre

ROMA, 30 GEN - Il Senato della Repubblica aderisce alle iniziative previste per la Giornata Nazionale delle vittime civili delle guerre e dei conflitti nel mondo, istituita con la legge n. 9 del 25 gennaio 2017. La facciata di Palazzo Madama sarà illuminata con il colore blu dal tramonto di domenica 1° febbraio, all'alba del giorno successivo, lunedì 2 febbraio. E' quanto si legge in una nota di palazzo Madama.

Argomenti
ROMA

