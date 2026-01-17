'La donna uccisa a Minneapolis era viva quando l'Ice ha bloccato un medico'

NEW YORK, 16 GEN - Renee Good era ancora viva quando gli agenti dell'Ice hanno bloccato un medico che voleva aiutarla. Lo rivela il New York Times sulla base dell'analisi delle chiamate di emergenza. La donna non respirava ma aveva un polso irregolare quando i paramedici locali sono arrivati sulle scena, e non aveva più polso quando l'hanno estratta dall'auto. I video dell'incidente mostrano un uomo che dopo gli spari ha chiesto di sentirle il polso. Da un agente si sente dire un secco no. A quel punto l'uomo ha precisato che era un medico ma neanche questo è riuscito a convincere gli agenti dell'Ice. "Non mi interessa", gli è stato risposto.