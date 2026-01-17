Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

'La donna uccisa a Minneapolis era viva quando l'Ice ha bloccato un medico'

AA

NEW YORK, 16 GEN - Renee Good era ancora viva quando gli agenti dell'Ice hanno bloccato un medico che voleva aiutarla. Lo rivela il New York Times sulla base dell'analisi delle chiamate di emergenza. La donna non respirava ma aveva un polso irregolare quando i paramedici locali sono arrivati sulle scena, e non aveva più polso quando l'hanno estratta dall'auto. I video dell'incidente mostrano un uomo che dopo gli spari ha chiesto di sentirle il polso. Da un agente si sente dire un secco no. A quel punto l'uomo ha precisato che era un medico ma neanche questo è riuscito a convincere gli agenti dell'Ice. "Non mi interessa", gli è stato risposto.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
NEW YORK

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario