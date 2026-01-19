La difesa di Sharon, 'Sangare è e resta il suo assassino'

BERGAMO, 19 GEN - Per l'avvocato Luigi Scudieri, che difende la famiglia di Sharon Verzeni, "l'imputato ha esercitato una sua facoltà, così come ha esercitato le altre facoltà di rispondere all'esame e di rendere dichiarazioni spontanee". Il legale pensa però "che la nomina di un nuovo avvocato non cambi la sostanza dei fatti: Moussa Sangare è e resta l'assassino di Sharon Verzeni. E l'ha uccisa con premeditazione e per motivi futili". La famiglia di Sharon era assente in aula, contrariamente a tutte le altre udienze. "Per altri motivi. Sapevamo che era molto probabilmente un rinvio, non c'è nessun motivo diverso che giustifichi l'assenza", ha detto Scudieri. Il rinvio allunga la sofferenza? "Sergio Ruocco (l'ex compagno di Sharon ndr) e la famiglia Verzeni combattono tutti i giorni con il dolore per aver perso Sharon per mano dell'imputato, quindi un rinvio di un mese non cambia assolutamente nulla".