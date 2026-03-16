La difesa del tranviere: 'Non era al telefono al momento dell'impatto'

MILANO, 16 MAR - "Al momento dell'impatto posso escludere che fosse al telefono": così ha detto Mirko Mazzali, uno dei difensori del tranviere indagato per il deragliamento del tramlink dello scorso 27 febbraio a Milano. Il legale ha affermato ciò alla luce delle prime analisi da parte degli inquirenti sul telefono "che oggi gli verrà restituito. Non c'è stato traffico dati nel momento in cui è avvenuto l'incidente".