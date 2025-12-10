La denuncia di Machado, 'in Venezuela c'è terrorismo di Stato'

ROMA, 10 DIC - La leader dell'opposizione venezuelana, Maria Corina Machado, vincitrice del Premio Nobel per la Pace di quest'anno, condanna il 'terrorismo di stato' del governo venezuelano. In un discorso pronunciato dalla figlia, che ha ritirato il premio in sua assenza a Oslo, Machado ha sottolineato che 2.500 persone sono state 'rapite, fatte sparire e torturate' sotto il regime del presidente Nicolas Maduro. 'Si tratta di crimini contro l'umanità, documentati dalle Nazioni Unite. Terrorismo di stato, messo in atto per seppellire la volontà del popolo', ha dichiarato la figlia di Machado, Ana Corina Sosa Machado.