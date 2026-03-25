La dem Gregory vince le elezioni in Florida nel distretto di Mar-a-Lago

NEW YORK, 24 MAR - La democratica Emily Gregory ha vinto le elezioni speciali in Florida nel distretto che include Mar-a-Lago. Gregory ha battuto il repubblicano Jon Maples, appoggiato da Donald Trump. Lo riporta Cnn. Le elezioni speciali hanno riguardato un seggio alla camera dello stato. Per i democratici la vittoria di Gregory è importante in vista delle elezioni di metà mandato di novembre.