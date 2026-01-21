Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

La delega alla Sicurezza resta a Sala, affiancato da un criminologo

AA

MILANO, 21 GEN - Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, manterrà la delega alla Sicurezza. E' quanto emerge da un accordo tra i partiti della maggioranza e il sindaco, nell'ambito di una serie di modifiche delle deleghe della giunta. Alla Sicurezza Sala sarà affiancato da una squadra di supporto, formata da tre persone tra cui l'ex capo dei vigili Tullio Mastrangelo e da Roberto Cornelli, criminologo alla Statale ed ex segretario del Pd metropolitano. Come hanno chiesto i Verdi poi ci sarà anche un delegato o una delegata che si occuperà delle politiche giovanili, ma questa figura dovrebbe essere annunciata prossimamente.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
MILANO

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario