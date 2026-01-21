La delega alla Sicurezza resta a Sala, affiancato da un criminologo

MILANO, 21 GEN - Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, manterrà la delega alla Sicurezza. E' quanto emerge da un accordo tra i partiti della maggioranza e il sindaco, nell'ambito di una serie di modifiche delle deleghe della giunta. Alla Sicurezza Sala sarà affiancato da una squadra di supporto, formata da tre persone tra cui l'ex capo dei vigili Tullio Mastrangelo e da Roberto Cornelli, criminologo alla Statale ed ex segretario del Pd metropolitano. Come hanno chiesto i Verdi poi ci sarà anche un delegato o una delegata che si occuperà delle politiche giovanili, ma questa figura dovrebbe essere annunciata prossimamente.