La Deejay Ten a Bari, in diecimila corrono con Linus

BARI, 19 APR - Sono stati 10mila i partecipanti alla tappa di Bari della Deejay Ten 2026, la corsa itinerante non agonistica ideata da Linus e firmata da Radio Deejay, che da vent'anni coinvolge migliaia di persone che indossano scarpette e pantaloncini corti per vivere l'emozione di una gara fatta di corsa e sorrisi. A dare il via alla manifestazione è stato Linus accanto a cui c'erano, tra gli altri, il presidente della Regione Puglia Antonio Decaro e il sindaco di Bari Vito Leccese. Due le lunghezze contraddistinte dai colori: il percorso verde da 10 chilometri e il blu da cinque, battuti da persone di tutte le età e capacità atletiche che hanno partecipato. La manifestazione podistica, realizzata con il patrocinio del Comune di Bari, dopo lo start in corso Vittorio Emanuele ha costeggiato un lato dell'imponente castello Svevo di Bari, fino al giro di boa alla traversa via Brigata Regina per il percorso da 5 km e alla traversa largo colonnello F. Trizio per quello da 10. Per due giorni piazza della Libertà ha ospitato il Deejay Village dove è stato possibile richiedere informazioni, ritirare pettorale e maglia, ma anche partecipare ai riscaldamenti muscolari precorsa a ritmo di musica e alle svariate attività offerte agli stand degli sponsor. Dopo la prima tappa di Torino e quella di oggi a Bari, la Deejay Ten 2026 proseguirà poi a Treviso il 17 maggio e approderà a Milano per il gran finale il 4 ottobre.