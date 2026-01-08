La data del referendum attesa in Cdm lunedì, l'ipotesi del 22 marzo

ROMA, 08 GEN - Dal Consiglio dei ministri di lunedì potrebbe emergere la data del referendum sulla riforma della giustizia. Si stanno valutando varie ipotesi, fra cui quella del 22 marzo, come spiegano fonti di governo, sottolineando che "la legge impone all'esecutivo di decidere entro il 17 gennaio". La norma a cui si fa riferimento è l'articolo 15 della legge n. 352 del 1970, secondo cui il referendum va indetto entro 60 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza dell'Ufficio centrale per il referendum, della Corte di cassazione, che ha ammesso le richieste referendarie (il 18 novembre). La stessa norma prevede che il referendum si svolga in una domenica compresa tra il cinquantesimo e il settantesimo giorno successivo all'emanazione del decreto di indizione. In questi giorni è in corso una raccolta firme per un referendum costituzionale sulla stessa riforma: è promossa da un comitato di 15 cittadini, che ha tempo fino al 30 gennaio per raggiungere le 500mila firme necessarie, e ha già annunciato che impugnerà "qualsiasi decreto di fissazione del referendum che dovesse venire emesso prima che la Cassazione si sarà espressa" su questa raccolta firme.