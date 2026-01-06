La Danimarca rafforza la sua presenza militare in Groenlandia

ROMA, 06 GEN - Il ministro della Difesa danese Troels Lund Poulsen ha annunciato l'intenzione del suo Paese è di "rafforzare la presenza militare in Groenlandia. Ma avremo anche una presenza Nato più ampia, con più esercitazioni". Lo riporta l'agenzia nazionale Ritzau. Il ministro ha poi precisato che la Danimarca, e quindi anche la Groenlandia, sono membri dell'alleanza di difesa Nato con gli Stati Uniti. "Vorrei sottolineare che la Groenlandia fa parte del Commonwealth danese. Non mi risulta che qualcuno a livello internazionale lo metta in discussione", ha aggiunto.