La Cpi condanna capo miliziano sudanese per crimini di guerra

L'AIA, 06 OTT - La Corte penale internazionale (Cpi) ha condannato un capo della famigerata milizia sudanese Janjaweed per crimini di guerra e crimini contro l'umanità commessi nel Darfur. La Cpi ha ritenuto Ali Muhammad Ali Abd-Al-Rahman, noto anche con il nome di battaglia Ali Kushayb, colpevole di molteplici crimini, tra cui stupro, omicidio e tortura, compiuti tra agosto 2003 e almeno aprile 2004. "La Camera è convinta che l'imputato sia colpevole oltre ogni ragionevole dubbio dei crimini di cui è stato accusato", ha affermato la giudice presidente della Cpi, Joanna Korner. La sentenza verrà pronunciata in un secondo momento, ha aggiunto. Le udienze si terranno dal 17 al 21 novembre e sarà stabilita una decisione "a tempo debito". Korner ha dettagliato resoconti strazianti relativi a stupri di gruppo, abusi e uccisioni di massa, precisando che in un'occasione Abd-Al-Rahman ha caricato circa 50 civili su camion, picchiandone alcuni con asce prima di farli sdraiare a terra e ordinare alle sue truppe di ucciderli a colpi di arma da fuoco. "L'imputato non solo dava ordini, ma era personalmente coinvolto nelle percosse e in seguito era fisicamente presente e ordinava l'esecuzione delle persone detenute", ha continuato. Abd-Al-Rahman era un membro di spicco della milizia Janjaweed, che ha partecipato "attivamente" a molteplici crimini di guerra, ha precisato. L'imputato ha negato tutte le accuse dopo aver contestato la sua identità, dicendo alla corte di essere l'uomo sbagliato.