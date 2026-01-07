La Costiera Amalfitana spezzata in due per una frana

SALERNO, 07 GEN - La Costiera Amalfitana è letteralmente spezzata in due per una frana verificatasi nella serata di ieri a Maiori, in località Salicerchie, in provincia di Salerno. Le abbondanti piogge cadute nelle ultime ore hanno infatti provocato il distacco di grossi massi dalla parete rocciosa di un muro perimetrale da una proprietà privata. Anas ha disposto la chiusura della statale 163 Amalfitana in entrambe le direzioni, nel tratto compreso tra i chilometri 36,300 e 36,400. A Cetara, inoltre, è stato istituito un "filtraggio" con la Polizia Locale che informa l'utenza della chiusura e del percorso alternativo attivo (Valico di Chiunzi), evitando l'arrivo nella zona della frana. Sita Sud, d'intesa con i sindaci, ha potenziato i collegamenti sulla tratta Salerno-Cetara e da Amalfi per Salerno via Tramonti. La riapertura delle scuole, abbinata alla presenza di turisti sul territorio, sta provocando disagi. La strada resterà chiusa per tutta la giornata. Domani, anche in base a ciò che emergerà dai sopralluoghi tecnici, si proverà a riaprirla almeno a senso unico alternato. Il Comune di Maiori ha immediatamente attivato tutte le procedure necessarie per gestire l'emergenza e avviare l'iter di riapertura nel più breve tempo possibile della Strada Statale Amalfitana. Sin dalle prime ore del mattino i rocciatori sono stati impegnati in un sopralluogo tecnico da parte per la prima valutazione dello stato dei luoghi. Le verifiche effettuate in mattinata, pur rilevando la necessità di un intervento di messa in sicurezza, non hanno evidenziato - riferiscono al Comune di Maiori - una situazione di particolare complessità. Ora si rende necessario procedere con ulteriori approfondimenti tecnici. Non appena le condizioni climatiche lo consentiranno, saranno effettuati nuovi rilievi mediante l'utilizzo di un drone, finalizzati all'ispezione dell'area sovrastante quella già esaminata, per verificare lo stato anche di quei luoghi. Una volta definito il quadro completo della situazione, saranno avviati gli interventi necessari. L'obiettivo è garantire la riapertura della Strada Statale Amalfitana nel più breve tempo possibile, compatibilmente con le risultanze tecniche, almeno con l'istituzione di un senso unico alternato regolato da impianto semaforico. In programma ulteriori sopralluoghi a mezzo drone. L'Amministrazione comunale, coadiuvata dal nucleo comunale di protezione civile, dalla Polizia Locale, dai Vigili del Fuoco del Distaccamento di Maiori e dagli uffici che si sono immediatamente messi al lavoro, continuerà a monitorare e seguire la situazione fino alla risoluzione. Nel frattempo, Sita ha istituito collegamenti eccezionali per consentire il trasporto pubblico tra Salerno e Cetara.