WASHINGTON, 14 MAG - Il destino dell'accesso all'aborto è tornato ancora una volta dinanzi alla Corte Suprema degli Stati Uniti che, a quattro anni dall'annullamento della sentenza 'Roe v. Wade', ha offerto un'ancora di salvezza, seppur temporanea, ai fornitori di servizi abortivi e alle pazienti. Oggi, mezz'ora dopo la scadenza delle 17 locali (le 23 in Italia) che si erano autoimposti, i giudici hanno prorogato la sospensione, da parte dell'Alta Corte, di una sentenza di grado inferiore che limitava la disponibilità del mifepristone (la pillola abortiva).
La Corte Suprema Usa proroga l'accesso alla pillola abortiva
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