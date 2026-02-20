Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

La Corte Suprema ha bocciato i dazi con 6 voti a favore, 3 contro

AA

NEW YORK, 20 FEB - La Corte Suprema ha bocciato i dazi di Donald Trump con sei voti a favore e tre contrari. La Corte Suprema ha stabilito che Donald Trump non può imporre i dazi in base all'International Emergency Powers Act, quello a cui ha fatto ricorso il presidente per giustificare i dazi del 'Liberation Day'. La decisione è passata con sei voti a favore e tre contrari: tre giudici conservatori hanno 'tradito' il presidente unendosi alla maggioranza. Si tratta del presidente John Roberts, nominato da Bush e da Amy Coney Barrett e Neil M. Gorsuch indicati dal Trump. A favore delle tariffe hanno invece votato Clarence Thomas, Samuel Alito, e Brett Kavanaugh.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
NEW YORK

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario