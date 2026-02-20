La Corte Suprema ha bocciato i dazi con 6 voti a favore, 3 contro

NEW YORK, 20 FEB - La Corte Suprema ha bocciato i dazi di Donald Trump con sei voti a favore e tre contrari. La Corte Suprema ha stabilito che Donald Trump non può imporre i dazi in base all'International Emergency Powers Act, quello a cui ha fatto ricorso il presidente per giustificare i dazi del 'Liberation Day'. La decisione è passata con sei voti a favore e tre contrari: tre giudici conservatori hanno 'tradito' il presidente unendosi alla maggioranza. Si tratta del presidente John Roberts, nominato da Bush e da Amy Coney Barrett e Neil M. Gorsuch indicati dal Trump. A favore delle tariffe hanno invece votato Clarence Thomas, Samuel Alito, e Brett Kavanaugh.