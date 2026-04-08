La Corea del Nord ha condotto test missilistici negli ultimi tre giorni

(ANSA-AFP) - ROMA, 09 APR - La Corea del Nord ha testato diversi sistemi militari negli ultimi tre giorni, tra cui missili balistici e bombe a grappolo, secondo quanto riportato da Afp che cita media statali nordcoreani. Tra le armi testate c'era anche un sistema missilistico antiaereo mobile a corto raggio, stando a quanto riferito dall'agenzia di stampa statale coreana KCNA. I test si sono svolti nell'ambito delle regolari attività di sviluppo e ammodernamento dei sistemi d'arma, ha precisato la KCNA. In precedenza, l'esercito sudcoreano aveva affermato che la Corea del Nord aveva lanciato diversi missili balistici a corto raggio in due raffiche mercoledì, e un "proiettile non identificato" il giorno precedente. Secondo la KCNA, le esercitazioni "hanno confermato che il missile balistico tattico superficie-superficie Hwasongpho-11 Ka, dotato di testata a grappolo, può ridurre in cenere qualsiasi bersaglio che copra un'area di 6,5-7 ettari". L'esercito sudcoreano ha dichiarato che un missile a corto raggio lanciato nella seconda serie di lanci ha percorso più di 700 chilometri. Questo ha fatto seguito a un precedente lancio di diversi missili balistici a corto raggio verso il Mar del Giappone, che hanno percorso circa 240 chilometri. Non è stata segnalata la presenza del leader nordcoreano Kim Jong Un ai lanci e nessuna foto dei lanci è stata ancora diffusa dai media ufficiali. (ANSA-AFP).