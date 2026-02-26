La Commissione Ue non darà seguito all'iniziativa sull'aborto sicuro
BRUXELLES, 26 FEB - La Commissione Ue non darà seguito all'iniziativa dei cittadini "My Voice, My Choice" che ha raccolto oltre 1,1 milioni di firme sull'accesso all'aborto sicuro. Dopo aver analizzato l'iniziativa e tenuto conto delle limitazioni alla competenza dell'Ue in materia di salute pubblica, la Commissione sottolinea che gli Stati membri possono già utilizzare i fondi esistenti per migliorare la parità di accesso a servizi d'interruzione di gravidanza sicuri. Poiché il sostegno Ue può già essere fornito in tempi relativamente rapidi dagli Stati membri che lo desiderano, l'esecutivo Ue non ritiene necessario un nuovo strumento giuridico.
Riproduzione riservata © Giornale di Brescia
Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato