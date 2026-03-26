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La Commissione sulle proteste in Nepal chiede il processo per l'ex premier

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NUOVA DELHI, 26 MAR - Una commissione istituita in Nepal per indagare sulle proteste anticorruzione dello scorso settembre e sulla sua repressione ha raccomandato l'apertura di un processo con accuse di "negligenza" per l'allora primo ministro Sharma Oli. Lo riporta l'agenzia di stampa Reuters sul proprio sito web. L'ex premier si è dimesso durante le proteste guidate dai giovani della generazione Z. Secondo le autorità, 76 persone sono morte durante le violenze, tra cui molti dimostranti uccisi dalla polizia. Si stima che 19 persone siano morte nel primo giorno, dopo il quale Oli si è dimesso.

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