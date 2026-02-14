Giornale di Brescia
La Commissaria Ue per il Mediterraneo Suica andrà al Board of Peace

BRUXELLES, 14 FEB - La Commissione europea parteciperà alla riunione del Board of Peace prevista per il 19 febbraio negli Usa con la commissaria al Mediterraneo Dubravka Suica. Lo fa sapere la portavoce dell'esecutivo Ue. L'intenzione è di partecipare alla discussione su Gaza e non sostenere il Board of Peace. Le riunioni - a quanto si apprende - in origine sarebbero dovute essere due, una su Gaza e una del Board of Peace in sé ma, a quanto pare, dovrebbero alla fine essere fuse in un solo evento. A Washington sono attese una ventina di delegazioni. Gli Stati Uniti - sempre a quanto si apprende - hanno esercitato forti pressioni affinché l'Europa fosse maggiormente rappresentata.

Argomenti
BRUXELLES

