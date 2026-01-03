Giornale di Brescia
La Colombia schiera l'esercito alla frontiera col Venezuela

BRUXELLES, 03 GEN - Il presidente colombiano Gustavo Petro ha annunciato il dispiegamento dell'esercito alla frontiera con il Venezuela, affermando che "se si dispiega la forza pubblica alla frontiera, si dispiega anche tutta la forza assistenziale di cui disponiamo nel caso di un ingresso massiccio di rifugiati". Petro ha aggiunto che "l'ambasciata della Colombia in Venezuela è attiva per le chiamate di assistenza dei colombiani in Venezuela".

BRUXELLES

