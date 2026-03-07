Giornale di Brescia
La Cnn a Teheran, i primi giornalisti Usa nel Paese

ROMA, 07 MAR - Teheran "è semideserta, la città è sotto costanti e massicci bombardamenti. In molti hanno deciso di andarsene, perché rimanere qui sembra davvero molto pericoloso": è il primo reportage dell'inviato della Cnn, Fred Pleitgen, che con la fotoreporter Claudia Otto, è arrivato ieri in tarda serata nella capitale iraniana. Si tratta dei primi giornalisti di un'emittente americana a recarsi nella Repubblica islamica dall'inizio della guerra. La Cnn precisa di operare in Iran solo con il permesso del governo, e che Pleitgen condivide i suoi reportage con Erin Burnett.

ROMA

